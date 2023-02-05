أمازون تُقرر توظيف الطلاب والخريجين الجدد

قررت شركة Amazon توظيف الطلاب والخريجين الجدد في وظائف هندسة البرمجيات في مستوى المبتدئين في الشركة.

وحسبما نقلت CNBC، تسعى الشركة لجذب مواهب أصغر سناً، ومن المحتمل أن تكون بتكلفة منخفضة،.

وحددت أمازون، بدءًا من 25 جانفي 2023، فرص العمل الجديدة لـ SDE-1s – وهو أقل منصب في هندسة تطوير البرمجيات – للطلاب في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه إلى جانب الخريجين الجدد.

وقالت المذكرة إن أولئك الذين يعملون بدوام جزئي أو برامج تنفيذية ولديهم سنوات من الخبرة العملية يمكنهم التقدم أيضًا.

وسيعني التغيير أن أولئك الذين أنهوا دراستهم الجامعية منذ أكثر من 12 شهرًا، لن يتم أخذهم في الاعتبار عند اختيار تعيينات تلك الوظيفة.

وأوضحت المذكرة الداخلية أن التغيير عالمي وعلى مستوى Amazon، مشيرة إلى أنه يتم تطبيقه في جميع أنحاء الشركة.

ويأتي التغيير في وقت إعادة هيكلة كبيرة في Amazon بعد إعلانها في يناير الاستغناء عن 18 ألف وظيفة.

كما أغلقت الشركة عددًا من المشاريع والفرق خلال العام الماضي من أجل خفض التكاليف.