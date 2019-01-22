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“أمازون” يستفز المسلمين ويضع المصحف والكعبة على سجاد المرحاض

المجتمع
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“أمازون” يستفز المسلمين ويضع المصحف والكعبة على سجاد المرحاض
بقلم موسى.ب

عرض موقع أمازون منتجاته الجديدة، التي جاءت هذه المرة مستفزة للمسلمين، والمتمثلة في سجادات مراحيض مسيئة للمقدسات الإسلامية.

وطبعت الشركة على منتجاتها هذه صورا للكعبة المشرفة، مساجد ومصاحف إلى جانب آيات قرآنية على هذا السجاد المخصص للمرحاض.
وتعمّدت شركة أمازون الأمريكية باستفزاز مشاعر المسلمين، على طريقة مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، التي كانت تتعمد هي الأخرى الإساءة للمسلمين.
ودعا رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين اطّلعوا على العروض الجديدة لمنتجات “AMAZON” إلى مقاطعة منتجات هذا الموقع وهذه الشركة.
وضمّنت الشركة منتجاتها برموز ومقدسات الإسلام والمسلمين، أين ظهر على سجادها الموجه إلى المراحيض.
مصاحف و”سبحات” وكذا مساجد والكعبة الشريفة، وكل ما من شأنه استفزاز المسلمين والتلاعب بمشاعرهم.


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