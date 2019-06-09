أمازيغية تتمنى الاقتران مع رجل أصيل وأمين

امرأة من الجزائر العاصمة امرأة أمازيغية ابنة عائلة طيبة الأعراق، يتيمة الأبوين.

تبلغ من العمر 53 سنة ولم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت ومهتمة بالشؤون المنزلية، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة وأنيقة.

تتمنى الاقتران بما يرضي الله مع رجل أصيل وأمين يخشى الله ومتمسك بأحكام الدين.

تقبله مهما كان وضعه الاجتماعي، وتفضل أن يكون أرمل ولديه أولاد تغنم الأجر والثواب في تربيتهم.

على أن يتراوح سنه ما بين 53 و60 سنة، تقبله من أية مدينة في التراب الوطني.

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الرقم السري : 131596

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