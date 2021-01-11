أمال عبد اللطيف: الكل يدفع الضرائب وأصحاب الأموال المتهريبن من دفعها نحن لهم بالمرصاد

قالت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف الكل يدفع الضرائب وتهرب أصحاب الأموال من دفعها لا أساس له من الصحة.

وخلال نزولها ضيفا على حصة تساؤلات صرحت آمال عبد اللطيف أن هناك شركات تحترم القوانين وكذا ملتزمة بدفع الضرائب والتصريح.

واضافت المديرة العامة للضرائب أنه بالمقابل هناك شركات المتعثرة وإدارتنا هنا من أجل إنعاش هذه الشركات وتحسيسها.

في حين المتعاملين الغير مصرح بهم والذين لا يصرحون وكذا الغير معرفين هناك حملة تقوم بها عدة مؤسسات لرصدهم.

ولا تقتصر العملية على وزارة المالية وحدها أوإدراة الضرائب فقط تضيف المديرة العامة للضرائب.

وصرحت المديرة العامة للضرائبان هناك عقوبات مفروضة ستجبر المؤسسات على التصريح الحقيقي بالمداخيل.

وأشارت آمال عبد اللطيف أن الضريبة عندما يتم دفعها فإن خزينة الدولة هي التي تستفيذ ليتنم توزيعها على مستحقيها.