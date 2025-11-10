أمال عبد اللطيف: تحديث القطاع يمر عبر الاستثمار في العنصر البشري وتوفير الظروف الملائمة

استقبلت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، مساء أمس، أعضاء المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا اللقاء يأتي في إطار المقاربة التشاركية للقطاع، القائمة على الحوار والتشاور المستمر. مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، والسعي لإيجاد حلول عملية من شأنها تحسين ظروف العمل والرفع من الأداء المهني.

وبعد الاستماع إلى الانشغالات المطروحة، أشارت الوزيرة إلى أن تحديث القطاع يمر عبر الاستثمار في العنصر البشري. من خلال التكوين المتواصل، عصرنة أساليب العمل، وتوفير الظروف الملائمة للأعوان والإطارات للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.

كما شددت أمال عبد اللطيف على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير أدوات التسيير، وإدماج الحلول الرقمية. ضمن مقاربة تعتمد الشفافية والنجاعة، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز حماية المستهلك وضبط السوق الوطنية.

وفي ختام اللقاء، ثمّنت الوزيرة روح المسؤولية والانفتاح التي طبعت الحوار، مؤكدة أن هذه اللقاءات ستتواصل دورياً لتجسيد رؤية القطاع. وضمان مشاركة فعلية لكل الفاعلين في مسار التحديث والعصرنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور