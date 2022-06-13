قناة النهار أمال عبد اللطيف: هذا هو جديد قطاع الضرائب بقلم قناة النهار نشر في 13 جوان 2022 - 22:48 إقتصاد شارك غرِّد أرسل 79 0 رابط دائم : https://nhar.tv/xFCIl الجزائر اقرأ أيضا الحصول على معدل أعلى.. أهم أسباب إعادة إجتياز المترشحين الأحرار للبكالوريا قناة النهار 13 جوان أمطار غزيرة مرتقبة نهار اليوم الأربعاء 25 ماي 2022 قناة النهار 25 ماي طالع هابط: ضحايا إنفجار أنبوب الغاز سنة 2018 ببراقي يستغيثون ويطالبون بالتعويضات قناة النهار 02 جوان تساؤلات: أزمة غذاء عالمية .. ماهي أدوات الجزائر للتعامل معها قناة النهار 24 ماي موجة حر مرتقبة نهار اليوم الجمعة 03 جوان 2022 قناة النهار 03 جوان مجتمع: توفيق من ذوي الإحتياجات الخاصة .. معاناة للوصول إلى منزله في الطابق الخامس قناة النهار 29 ماي برنامج "toutes options": عودة البطولة الوطنية لسباق التل في اختصاص السوبربايك قناة النهار 28 ماي طالع هابط: الرئيس تبون يستقبل إستقبال يليق بمقام الجزائر في إيطاليا قناة النهار 26 ماي بلماضي:"سعيد بالعودة لـ 5 جويلية وأتمنى حضورا قويا لمساندتنا" الرياضة 30 ماي درجات حرارة قياسية لنهار اليوم الإثنين 30 ماي 2022 قناة النهار 30 ماي