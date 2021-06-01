أمال ماهر تفاجئ جمهورها وتُعلن فسخ خطوبتها

فاجأت المطربة المصرية أمال ماهر جمهورها بخبر فسخ خطبتها، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وقالت ماهر: “أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب تم فسخ الخطوبة الحمد لله على كل شيء”.

يذكر أن الفنانة آمال ماهر قامت في 13 أفريل الماضي من خلال مقطع فيديو لايف بإعلان خطوبتها بشكل رسمي، من رجل أعمال مصري دون أن تذكر اسمه.وقالت الفنانة عبر مقطع الفيديو، إنه تمت خطبتها من شخص خارج الوسط الفني.

معبرة عن سعادتها باهتمام الجمهور بمعرفة أخبارها، مضيفة أنها لن تنكر ارتباطها.وأكدت حينها أنها “خطبت بالفعل لرجل أعمال مصري، من خارج الوسط الفني، مشيرة إلى احتمالية زواجها قريباً”.وكان آخر الأعمال الفنية لأمال ماهر، أغنية “اللي قادرة”، وهي شارة البداية للمسلسل الدرامي “ليه لأ”، بطولة أمينة خليل.