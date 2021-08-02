أمال مليح: “فخورة بتمثيل الجزائر وغياب مدربي صعب من مهمتي”

في أول خرجة لها، بعد مشاركتها في أولمبياد طوكيو، أبدت السباحة أمال مليح فخرها بتمثيل الجزائر، ومن جهة أخرى تأسفت لغياب مدربها الذي أثر على مردودها في هذه الألعاب.

وقالت مليح في منشور لها عبر حسابها الخاص على “فايس بوك”: “عشت أجمل تجربة في مشواري الرياضي، وفخورة بتمثيل ألوان المنتخب الوطني”.

وأضافت: “تأسفت كثيرا لعدم تمكني من مقاسمة هذه التجربة مع مدربي سليم، الذي زاد غيابة من صعوبة مهمتي”.

وتابعت أمال مليح: “قدمت أفضل ما لدي، وكافحت لآخر دقيقة، واعتبر هذه التجربة جد مفيدة بالنسبة لي، أشكر كل من ساندني”.