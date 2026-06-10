أمام أحد الإقامات الجامعية..توقيف المتحرشين بالفتيات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائيةBMPJ بالدار البيضاء ولاية وهران من توقيف “المتحرِّشين” بالفتيات.

وتم تداول الفعل عبر مقطع فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي. يظهر فيه المشتبه فيهما وهما على متن دراجة نارية يتحرٌشان بفتيات بالقرب من احد الاقامات الجامعية.

وباستغلال معطيات الفيديو المنشور والتحقّق من صحته، وتحت إشراف نيابة محكمة فلاوسن المختصة اقليميا. تمكن محققو ذات الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما ،كما تم توقيف شخصين اخرين مشاركين في الفعل. كانا على متن دراجة نارية أخرى، قاما بتوثيق مقاطع فيديو ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام السيد/وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن في قضية الحال.

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