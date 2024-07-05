أمانة السلف بين أيدي الخلف.. فيا معشر الشباب احملوا المشعل من أجل هذا الوطن

إن لشباب الأمة دور كبير تجاه أوطانهم، وهذا ما نود اليوم توضيحه في هذه الذكرى الطيبة، لنتعلم ونقتدي بالسابقين عسى الله أن يُخرج من بيننا شباب ينصرون دينهم، ويعملون على عزة وطنهم وتعلو رايتهم، فأنتم الحاضر والمستقبل، فماذا نقول لكم:

إن الغاية التي من أجلها خلقنا الله هي العبادة في كل زمان وتحت أي ظرف كان، فنعيش بإقامة الإسلام قولا وسلوكا.

التحصيل العلمي النافع: فعلى شبابنا أن يطوروا من مهاراتهم العلمة، ويعملوا على تنمية طاقاتهم في مختلف التخصصات، للرقي بأنفسهم وأوطانهم.

نشر الخير لا الشر من القول والفعل، وهذا عن طريق استخدام الطفرة التكنولوجية فيما يرضي الله وينفع.

السعي لإصلاح الغير، فلا يترك صديق أو زميل في طريق غير مجدي لدينه ودنياه، بل عليه أن يتحرك بكل ما أوتي من علم وحكمة لدعوته والأخذ بيده ليتمسك بالعغروة الوثقى. لقوله عليه الصلاة والسلام “لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها”. ما يسعنا في هذا المقام إلا أن نسأل الرحيم الرحمان أن يصلح حال شبابنا وشاباتنا. وأن يرزقنا وإياهم الهدى والتقى والعفاف والغنى.