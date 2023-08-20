أمبارك: “بعد التحاقي بالاتحاد أتوقع تلقي دعوة من المنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
أبان المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، امبارك عمر، عن طموحاته الكبيرة على الصعيد الشخصي مستقبلا.
وصرح امبارك، للصفحة الرسمية للاتحاد: “تتويج اتحاد العاصمة بكأس الكاف السموم الماضي، من أبرز الأسباب التي حفزتني على الإنضمام إليه”.
كما أضاف: “أي لاعب يطمح لخوض منافسة افريقية، بالإضافة لنهائي السوبر الإفريقي، وأنا لاعب جد طموح”.
وتابع أعمر مبارك: “بالنظر لتواجدي حاليا في فريق كبير مثل اتحاد العاصمة، أتوقع تلقي دعوة الناخب الوطني، لدي رغبة كبيرة، وسأعمل لبلوغ ذلك”.
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