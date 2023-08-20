أمبارك: “بعد التحاقي بالاتحاد أتوقع تلقي دعوة من المنتخب الوطني”

أبان المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، امبارك عمر، عن طموحاته الكبيرة على الصعيد الشخصي مستقبلا.

وصرح امبارك، للصفحة الرسمية للاتحاد: “تتويج اتحاد العاصمة بكأس الكاف السموم الماضي، من أبرز الأسباب التي حفزتني على الإنضمام إليه”.

كما أضاف: “أي لاعب يطمح لخوض منافسة افريقية، بالإضافة لنهائي السوبر الإفريقي، وأنا لاعب جد طموح”.

وتابع أعمر مبارك: “بالنظر لتواجدي حاليا في فريق كبير مثل اتحاد العاصمة، أتوقع تلقي دعوة الناخب الوطني، لدي رغبة كبيرة، وسأعمل لبلوغ ذلك”.