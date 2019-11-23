أمباكت مونتريال يشتري عقد تايدر

أعلن إدارة نادي أمباكت مونتريال الكندي، رسميا، تفعيلها بند شراء عقد لاعبها الدولي الجزائري سفير تايدر، من نادي بلونيا الإيطالي.

ونشرت إدارة أمباكت مونتريال، بيانا عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تعلن من خلاله شراء عقد سفير تايدر، من نادي بولونيا، بصفة نهائية.

وأكد ذات البيان، أن متوسط الميدان الجزائري، سيواصل مشواره رفقة نادي مونتريال الكندي، لموسمين آخرين.

يذكر أن سفيرتايدر (27 عاما)، انضم لنادي أمباكت مونتريال، موسم 2018، على شكل إعارة، قادما إليه من نادي بولونيا.