أمبروزيني:”هذا مايجب أن تقوم به إدارة ميلان تجاه بن ناصر”

وجه أسطورة نادي ميلان السابق ماسيمو أمبروزيني، نصيحة لإدارة الفريق بالحفاظ على خدمات لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

بعد تدهور مردود لاعب الخضر بن ناصر، في المواجهات الأخيرة مع الروسونيري، وانقلاب الأنصار على اللاعب ومطالبتهم برحيله عقب الإقصاء من دور ربع نهائي “الأوروبا ليغ مؤخرا أمام روما.

وصرح أمبروزيني، أمس الأربعاء، لقناة “دازن” الألمانية:”الميلان حقق سبع انتصارات متتالية قبل مواجهة روما في ربع نهائي الأوروبا ليغ، ومستوى الفريق فنيا لابأس به”.

وتابع أمبروزيني موضحا:”الميلان لايحتاج إلى ثورة داخلية في صفوفه، بل المشكلة هي تراجع مستوى بن ناصر، ويجب الآن إسترجاع مستوياته الحقيقية، لأنه لا يزال الأفضل بين كل لاعبي الفريق”.

وختم أمبروزيني قائلا:”رحيل أقوى لاعبي الفريق من شأنه أن أن يغير هيكل الفريق، سيخسر الميلان خدمات كايير وجيرو نهاية الموسم بتأكد رحيلهم، لقد فقد الروسونيري روحه على مر السنين، برحيل تونالي، وقبله كيسي، وهذا ما كلف الميلان عدم الإستقرار في المستوى.