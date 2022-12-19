أمبر هيرد تنهي صراعها مع جوني ديب

أعلنت أمبر هيرد اليوم الاثنين أنها ستنهي استئناف مقاضاة طليقها، بعد إدانتها بالتشهير بجوني ديب.

لمدة ستة أسابيع ، شن الزوجان السابقان حربًا بلا رحمة. واتهم جوني ديب أمبر هيرد بالتشهير. بعد نشر عمود في صحيفة “واشنطن بوست” وصفت فيه الممثلة الأمريكية نفسها بـ “ضحية العنف الأسري”.

وفي نهاية المحاكمة ، صدرت أوامر لنجمة “أكوامان” بدفع 10 ملايين دولار لزوجها السابق. وكانت قد أعلنت ، في بداية ديسمبر، أنها تقدمت بطلب استئناف.

لكن آمبر قررت التراجع. هذا الإثنين. حيث نشرت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا نصًا طويلًا على حسابها على Instagram توضح فيه أنها تنهي الإجراءات الجارية.

وكتبت “لقد اتخذت قرارًا صعبًا للغاية من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني لم أختر هذا مطلقًا. لقد دافعت عن حقي، وبفعل ذلك تدمرت حياتي. إن التشهير الذي واجهته على وسائل التواصل الاجتماعي هو نسخة مضخمة من الطريقة التي يتم بها إعادة إيذاء النساء”.

وأضافت ” “حتى لو كان استئنافي للعدالة الأمريكية ناجحًا، فإن أفضل نتيجة ستكون محاكمة جديدة. حيث يتعين على هيئة المحلفين الجديدة تقييم الأدلة. لا يمكنني تجاوز هذه المرة الثالثة.”