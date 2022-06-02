 أمبر هيرد في وضع حرج بسبب غرامة جوني ديب

أكد محامي Amber Heard طليقة جوني ديب. بعد يوم واحد من إعلان الحكم النهائي في قضيتهما. أن موكلته غير قادرة على دفع التعويضات التي تدين بها لجوني ديب، وأنها ترغب في الاستئناف.

وقال محامي الممثلة أمبر هيرد إن “أمبر هيرد” لا تستطيع على الإطلاق. دفع أكثر من 10 ملايين دولار كتعويضات لزوجها السابق جوني ديب. لتشويه سمعته في الصحافة ، كما طالب حكم هيئة محلفين أمريكية الأربعاء.

وخرج جوني ديب منتصرًا من هذه المحاكمة التي حظيت بدعاية كبيرة. حتى لو خلص المحلفون إلى أن النجمين قد شوهوا صورة بعضهما البعض.