“أمرابط” يُشيد بالجماهير الجزائرية ووقفتها مع المغرب

الرياضة
  • -
  • 0
“أمرابط” يُشيد بالجماهير الجزائرية ووقفتها مع المغرب
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد نجم المنتخب المغربي “نور الدين أمرابط” بالجماهير الجزائرية، وبتواجدها بشكل مُستمر لتشجيع أسود الأطلس منذ بداية الكان في مصر.

وقال لاعب النصر السعودي في ندوة صحفية، صبيحة اليوم الأحد :”أن يتواجد الجزائريون معنا في المُدرجات أمر رائع بالنسبة لنا”.

وواصل :”هذا يُوضح على العلاقة المميزة بين الشعوب العربية، ويُمثل دفعا معنويا كبيرا لنا، خاصة وأن أنصارنا مُتواجدون بقوة بالقاهرة”.

يُذكر بأن الجزائريين والمغاربة لفتوا الأنظار منذ بداية كأس إفريقيا الحالية، بالوقوف مع بعضهم البعض في المُدرجات خلال جميع المُباريات.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com