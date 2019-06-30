“أمرابط” يُشيد بالجماهير الجزائرية ووقفتها مع المغرب

أشاد نجم المنتخب المغربي “نور الدين أمرابط” بالجماهير الجزائرية، وبتواجدها بشكل مُستمر لتشجيع أسود الأطلس منذ بداية الكان في مصر.

وقال لاعب النصر السعودي في ندوة صحفية، صبيحة اليوم الأحد :”أن يتواجد الجزائريون معنا في المُدرجات أمر رائع بالنسبة لنا”.

وواصل :”هذا يُوضح على العلاقة المميزة بين الشعوب العربية، ويُمثل دفعا معنويا كبيرا لنا، خاصة وأن أنصارنا مُتواجدون بقوة بالقاهرة”.

يُذكر بأن الجزائريين والمغاربة لفتوا الأنظار منذ بداية كأس إفريقيا الحالية، بالوقوف مع بعضهم البعض في المُدرجات خلال جميع المُباريات.