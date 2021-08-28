أمريكا: أستاذ مدرسة ابتدائية ينقل كورونا لـ18 تلميذا في كاليفورنيا

تسبّب مدرّس غير ملقّح في مدرسة ابتدائية في كاليفورنيا بنقل عدوى كوفيد-19 إلى 26 شخصا على الأقلّ، من بينهم 18 تلميذا.

وظلّ المدرّس يزاول عمله بعد يومين من شعوره بالأعراض، ظنّا منه أنه يعاني حساسية. كما أنه لم يضع أكثر من مرّة الكمّامة في الصفّ، رغم التوصيات المرعية الإجراء في منطقة مارين بضاحية سان فرانسيسكو.

وفي المجموع، أصيب 12 تلميذا في صفّه بالعدوى، من بينهم 8 كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية. والتقط العدوى أيضا 6 تلاميذ من صفّ آخر، بسبب “تفاعلات بين التلاميذ في المدرسة”، وفق ما رجّح معدّو الدراسة. وكانوا كلّهم دون الثانية عشرة من العمر وغير مؤهّلين لتلقّي اللقاح. وأحصيت أيضا 8 حالات أخرى في أوساط أهل التلاميذ وأشقائهم.

ووفق ما كشفت السلطات الصحية الأميركية في دراسة نشرت الجمعة. تظهر هذه الحادثة أهمية تلقيح طواقم المؤسسات الدراسية. لا سيما عندما يكون التلاميذ في سنّ صغيرة جدّا لتلقّي اللقاح. وفق ما أفادت الهيئة الفدرالية الرئيسية المعنية بشؤون الصحة العامة في الولايات المتحدة.