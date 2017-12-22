أمريكا أقصت نفسها من دور الوسيط الصادق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال محمود عباس الرئيس الفلسطيني، أنّ الولايات المتحدة أقصت نفسها من دور الوسيط الراعي لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل القدس إلى عاصمة إسرائيل.

جاء هذا اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في باريس، مفيدا أن الفلسطينيين “لن يقبلوا بأي مخطط سلام” من الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، اكد الرئيس الفرنسي أنه لا خيار آخر غير الحوار و المحادثات للتوصل إلى حل الدولتين في الشرق الأوسط.

وأشار ماكرون، إلى أنه سيقوم بزيارة لإسرائيل و الأراضي الفلسطينية سنة 2018.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في جلسة عقدتها أمس بنيويورك مشروع قرار يرفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.