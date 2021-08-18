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أمريكا: أكثر من 1000 وفاة بكورونا خلال يوم واحد فقط

بقلم نسرين محفوف
أمريكا: أكثر من 1000 وفاة بكورونا خلال يوم واحد فقط
كورونا أمريكا
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1000 حالة وفاة بكوفيد-19، أمس الثلاثاء، وفقا لإحصاء أجرته رويترز. بينما تواصل السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء من البلاد تشهد معدلات تطعيم منخفضة.

وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. وبلغت في المتوسط 769 حالة يوميا. في أعلى معدل منذ منتصف أفريل.

وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء أنها تعتزم تمديد إلزام المسافرين بارتداء الكمامات على الطائرات والقطارات والحافلات وفي المطارات. ومحطات القطارات حتى منتصف جانفي المقبل.

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