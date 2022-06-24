أمريكا: أم نسيت طفلها بالسيارة فوقعت الكارثة

تركت أم أميركية في ولاية تكساس ابنها البالغ من العمر 5 سنوات. داخل سيارتها الفاخرة لمدة تراوحت بين ساعتين و3 ساعات.

وعندما عادة أماندا مينز البالغة 36 عاما إلى السيارة وجدت ابنها تريس قد فارق الحياة متأثرا بحرارة الطقس.

ويعتقد المحققون أن الأم بكل بساطة نسيت أن ابنها كان لا يزال في السيارة، بينما دخلت هي منزلها في هيوستن. حيث كانت تجري الاستعداد لتنظيم حفل عيد ميلاد أخته البالغة من العمر 8 سنوات.

ولم يتم حتى الآن توجيه تهمة الإهمال الجسيم إلى الأم، رغم أن الشرطة تقول إنها لا تزال تحقق في الأمر.