أمريكا: إصابة شخص بعملية طعن داخل مترو في كوينز

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة شخص، في عملية طعن بالسكين داخل مترو الأنفاق في كوينز بمدينة نيويورك.

وقالت شرطة نيويورك، إنها استجابت لتقرير عن مواجهة على رصيف القطار المتجه شمالا في محطة 74 ستريت في جاكسون هايتس.

وأضافت “ربما يكون هناك رجل أو اثنان هاجما الضحية بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح في ساقه وتمزق في عينه”.

وبحسب الشرطة، حاول الرجل الثاني التدخل وربما كان بحوزته مسدس، وقالت إن المهاجم فر على ما يبدو سيرا على الأقدام.

وتم نقل الضحية إلى إحدى المستشفيات، وقال رجال الشرطة إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات، والتحقيق جار.