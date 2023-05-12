أمريكا: إصابة فتاة بطلقة في الرأس داخل حديقة

قالت الشرطة الأمريكية أمس الخميس إن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما أصيبت برصاصة في رأسها. بعد أن دخلت هي وصديقاتها في جدال مع مجموعة أخرى في حديقة كوينز بارك.

وفتح مسلح النار على رأسها في شارع لوكاس بالقرب من شارع 121 ستريت.

وأصيبت كلوديا كواتي برصاصة في رأسها يوم الأربعاء 10 ماي 2023 في سانت ألبانز ، كوينز.

وتحدث والد كلوديا لفترة وجيزة إلى المراسلين في مستشفى جامايكا ، حيث نقلها المسعفون في حالة حرجة.

وكانت جيليان ماكوي ، 38 عامًا ، تعيش بالقرب من الملعب ، تبحث عن مفتاح سيارتها عندما اندلع إطلاق النار.

وقالت: “سمعت حوالي خمس إلى 10 طلقات. ركض الأطفال خارج الحديقة وهم يصرخون. ظننت أنها ألعاب نارية. بمجرد أن جاءوا يركضون ، أدركت أنه كان إطلاق نار “.