أمريكا.. إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية بواشنطن

أُصيب 5 أشخاص بجروح، في إطلاق نار داخل قاعدة عسكرية أمريكية شمال واشنطن، حسب مسؤول أمريكي رفيع.

وكشف ذات المصدر، أنّ وضع الجرحى في الحادثة غير واضح بعد. مضيفا إنه قد تم احتواء عملية إطلاق النار في القاعدة العسكرية.

وقبل أسبوعين، أغلقت قاعدة جوية في ولاية أوهايو بعد إطلاق نار داخلها، وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، أن قاعدة “رايت باترسون” التابعة للقوات الجوية الأمريكية تعرضت للإغلاق، بعد تقارير عن إطلاق نار في المركز الوطني للاستخبارات الجوية والفضائية بالقاعدة.

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