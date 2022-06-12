أمريكا: إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بكنتاكي
أصيب خمسة مراهقين في إطلاق نار في لويزفيل بولاية كنتاكي، مساء السبت. بعد ساعات فقط من تنظيم مسيرة مناهضة للعنف المسلح في المدينة.
وتم إطلاق النار على المراهقين بالقرب من جسر Big Four، وفقًا لقسم شرطة مترو Louisville، حوالي الساعة 9:05 مساءً.
وعثر الضباط على ثلاثة مراهقين مصابين بطلقات نارية، أحدهم في حالة حرجة.
وتم إحضار جميع المراهقين الثلاثة إلى مستشفى الجامعة. ثم وصل مراهقان آخران لاحقًا إلى المستشفى في سيارتهما الخاصة مصابين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية.
ولم تكشف الشرطة عن اسم المراهقين أو أعمارهم، لكن الضحايا من الذكور والإناث.
وقال كوريجر للصحفيين يوم السبت “الحديقة امتلأت بالكثير من الناس. في هذا الوقت، نشهد الكثير من الأحداث خذوا حذركم”.
وكان إطلاق النار الجماعي يوم السبت في كنتاكي هو العاشر حتى الآن هذا الأسبوع في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لـ Gun Violence Archive، وهي مجموعة بحثية مستقلة تجمع بيانات عن عنف السلاح. والجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
وقبل ساعات من إطلاق النار الذي أصاب المراهقين الخمسة، نُظمت مسيرة ضد عنف السلاح في لويزفيل. وهي جزء من احتجاجات مسيرة التي نُظمت في مدن عبر الولايات المتحدة.
واحتج عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد يوم السبت كجزء من الأحداث التي نظمتها March for Our Lives. وهي مجموعة يقودها الطلاب انشأت في عام 2018 بعد إطلاق النار في مدرسة Marjory Stoneman Douglas الثانوية. في باركلاند ، فلوريدا، حيث قتل 17 شخصًا وأصيب 17 آخرون برصاص مسلح يبلغ من العمر 19 عامًا.
بعد إطلاق النار في 24 ماي على مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، تكساس، عندما قُتل 19 طالبًا ومعلما ، نظمت المجموعة احتجاجا كبيرا يوم أمس السبت.
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قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 11 آخرون في إطلاق نار بوقت متأخر من ليلة السبت في ساوث ستريت، فيلاديلفيا. الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحفيين إن رجلين وامرأة قتلوا. مشيرا إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشد.
وقال بيس إن الضباط ركضوا في هذا الاتجاه وأطلق أحد الضباط النار على أحد الرماة، بينما كان ذلك الشخص لا يزال يطلق النار.
كما قال بيس إن الشرطة عثرت على مسدسين شبه آليين في موقع إطلاق النار. وأشار أنه يتعين على السلطات الانتظار حتى وقت لاحق من نهار يوم الأحد للإطلاع على ما سجلته كاميرات المراقبة الموجودة إلى في الشركات القريبة. والتي كانت مغلقة وقت إطلاق النار.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لم تعتقل أحدا حتى الآن. فيما أظهر مقطع فيديو من عين المكان عددا كبيرا من الأشخاص يحيطون بمركبات الشرطة مع إطلاق صفارات الإنذار.
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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على صبي يبلغ من العمر 16 عامًا. بعد أن تلقت الشرطة بلاغًا بأنه كان يجند زملائه الطلاب. في مؤامرة لتنفيذ إطلاق نار جماعي في مدرسة ثانوية في بيركلي، كاليفورنيا.
وقالت إدارة شرطة بيركلي في بيان إن المعلومات جاءت في 21 ماي. وكانت هناك خطة مزعومة في الأشغال لاستهداف مدرسة بيركلي الثانوية بإطلاق النار وربما باستخدام قنبلة.
ودفع ذلك الشرطة إلى الحصول على مذكرة تفتيش لمنزل المراهق، حيث تصرفت السلطات بسرعة.
وتم العثور على أجزاء من المتفجرات والبنادق في منزل الصبي، كما تم اكتشاف عدة سكاكين وأجهزة أسلحة إلكترونية بمكان الحادث.
وقام المراهق الذي لم يذكر اسمه، بتسليم نفسه يوم الاثنين. وتم تقييمه من قبل فريق استجابة الصحة العقلية عند القبض عليه للاشتباه في حيازته لمواد مدمرة والتهديد بارتكاب جريمة. يمكن أن تسبب أذى جسديًا.
ويأتي اعتقال الفتاة بعد أسبوع من إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في أوفالدي. تكساس، قتل فيه 19 طفلاً على يد مسلح مراهق.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع، قُتل 10 أشخاص في إطلاق نار بدوافع عنصرية في بافالو، سوبر ماركت في نيويورك.
كما يأتي ما يزيد قليلاً عن شهر منذ أن تم إغلاق حرم جامعة كاليفورنيا بيركلي مؤقتًا. بسبب “تهديد موثوق به على مستوى الحرم الجامعي”.
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كشفت صحيفة واشنطن بوست أن المسلح الذي نفذ إطلاق النار الدموي في تكساس يوم الثلاثاء الماضى. كان يجول خارج المدرسة لمدة 12 دقيقة.
وبحسب ما قالت السلطات الأمريكية في مستجدات القضية، فقد دخل الجاني ودون أن يواجه أي تحد. وأمضى ساعة قبل أن يتم قتله من قبل قوات الأمن.
وذكرت الصحيفة أن التفاصيل الجديدة للكيفية التي قتل بها سلفادور راموس، البالغ من العمر 18 عاما 19 طفلا ومعلمتين. في مدرسة روب فى اوفالدى بتكساس. إلى جانب مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها بهواتف محمولة وشهادات الشهود عن تعامل الشرطة. وتقييد الآباء اليائسين الذين حاولوا الإسراع إلى المبنى. تثير شكوك في المزاعم السابقة للحاكم جريج أبوت بأن الاستجابة السريعة من قبل قوات إنفاذ القانون قد أنقذ الأرواح.
وتراجعت الشرطة التى وصلت إلى المدرسة عندما أطلق راموس النار عليهم، بحسب ما ذكرت سلطات الولاية يوم الخميس.
ومرت ساعة قبل أن تقوم وحدة تكتيكية بقيادة عملاء دوريات الحدود الفيدرالية بالدخول إلى أحد الفصول الدراسية وقتل المسلح.
وقبل نحو 10 دقائق من دخول راموس المبنى، قام بفتح النار على شهود فى دار جنازات قريب. وأبلغ أحد الأشخاص خدمة الطوارئ عن وجود رجل يحمل سلاحا.