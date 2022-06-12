أمريكا: إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بكنتاكي

أصيب خمسة مراهقين في إطلاق نار في لويزفيل بولاية كنتاكي، مساء السبت. بعد ساعات فقط من تنظيم مسيرة مناهضة للعنف المسلح في المدينة.

وتم إطلاق النار على المراهقين بالقرب من جسر Big Four، وفقًا لقسم شرطة مترو Louisville، حوالي الساعة 9:05 مساءً.

وعثر الضباط على ثلاثة مراهقين مصابين بطلقات نارية، أحدهم في حالة حرجة.

وتم إحضار جميع المراهقين الثلاثة إلى مستشفى الجامعة. ثم وصل مراهقان آخران لاحقًا إلى المستشفى في سيارتهما الخاصة مصابين بجروح ناجمة عن أعيرة نارية.

ولم تكشف الشرطة عن اسم المراهقين أو أعمارهم، لكن الضحايا من الذكور والإناث.

وقال كوريجر للصحفيين يوم السبت “الحديقة امتلأت بالكثير من الناس. في هذا الوقت، نشهد الكثير من الأحداث خذوا حذركم”.

وكان إطلاق النار الجماعي يوم السبت في كنتاكي هو العاشر حتى الآن هذا الأسبوع في جميع أنحاء البلاد. وفقًا لـ Gun Violence Archive، وهي مجموعة بحثية مستقلة تجمع بيانات عن عنف السلاح. والجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وقبل ساعات من إطلاق النار الذي أصاب المراهقين الخمسة، نُظمت مسيرة ضد عنف السلاح في لويزفيل. وهي جزء من احتجاجات مسيرة التي نُظمت في مدن عبر الولايات المتحدة.

واحتج عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد يوم السبت كجزء من الأحداث التي نظمتها March for Our Lives. وهي مجموعة يقودها الطلاب انشأت في عام 2018 بعد إطلاق النار في مدرسة Marjory Stoneman Douglas الثانوية. في باركلاند ، فلوريدا، حيث قتل 17 شخصًا وأصيب 17 آخرون برصاص مسلح يبلغ من العمر 19 عامًا.

بعد إطلاق النار في 24 ماي على مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي، تكساس، عندما قُتل 19 طالبًا ومعلما ، نظمت المجموعة احتجاجا كبيرا يوم أمس السبت.

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