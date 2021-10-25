أمريكا: إعصار مدمر يضرب ميسوري

ضرب إعصار ضخم، مدينتا كانساس سيتى، وسانت جوزيف، في ولاية ميسوري، بالولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم الاثنين.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية من احتمالية استمرار الإعصار لعدة أيام قادمة، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين منازلهم.

ويعتبر الإعصار هو الأكبر منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ومن المتوقع أن تزداد قوة الرياح، غدًا الثلاثاء.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة فرص هطول الأمطار والعواصف الرعدية في منتصف الأسبوع.

وذكرت صحيفة كانساس سيتي ستار، أنه تم إصدار العديد من التحذيرات من الأعاصير. مع مرور العواصف شمال شرق كانساس وشمال غرب ميسوري. حيث تم رصد إعصار واحد إلى الغرب من بيندينا، كانساس، من ناحية الطريق السريع، وكشفت اللقطات المقلقة مدى الضرر.