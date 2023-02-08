أمريكا.. “الأموال ستذهب بالطبع إلى الشعب السوري وليس إلى النظام”

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تعمل مع منظمات غير حكومية محلية في سوريا، لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر. الذي ضرب تركيا أيضاً.

كما أكدت وزارة خارجية أمريكا، رفضها التام لأي علاقة بالحكومة في دمشق.

ومن جهته، قال مدير الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية، السفير عبد الحميد عبداوي، إن منذ وقوع الزلزال المدمر والجزائر تتابع عن كثب. قائلا “منذ وقوع الزلزال تصلنا المعلومات التي تخص الرعايا الجزائريين في تركيا وسوريا”.

كما أشار عبداوي، على أن الجزائر وضعت خلية أزمة استعجالية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وأكد السفير، أن “كل الإمكانيات البشرية والمادية جندت حتى تكون هناك متابعة دقيقة وعلى مدار الساعة لما يحدث الآن”. و”نتائج هذا الزلزال الذي تشهدها كل من تركيا وسوريا”.

كما أضاف المتحدث، أن “في هذه الحالة الدولة الجزائرية من خلال سفاراتها وقنصلياتها تقوم بما هو واجب عليها أن تقوم به”. و”هو حماية الرعايا الجزائريين وتتبع ظروف إقامتهم وما تقوم به الدول هناك”. مضيفا “الجزائر عليها واجبات تقوم بها”. سواء مرافقة الرعايا خلال تواجدهم في المستشفيات أو لحماية حقوقهم”.

وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ليلة الإثنين، على إرسال مساعدات إنسانية لدولي تركيا وسوريا بحمولة تقدر بـ210 طن.

ويأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد الزلزال العنيف. الذي ضرب دولة تركيا و امتد اثره إلى دولة سوريا.