أمريكا: الجفاف يكشف عن آثار ديناصورات عمرها 113 مليون عام

أتاح جفاف أحد الأنهار بمتنزه في تكساس اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عاشت على الأرجح قبل نحو 113 مليون سنة.

وعثر على هذه الآثار في متنزه يقع بالقرب من مدينة دالاس ويحمل اسم وادي الديناصورات (Dinosaur Valley). نظراً إلى وجود عدد كبير من آثار الديناصورات فيه.

وكانت آثار الأقدام مطمورة سابقاً ومليئة بالرواسب ومغمورة بالماء، مما أسهم في حفظها.

وأوضحت المسؤولة في إدارة المتنزهات والحياة البرية في تكساس ستيفاني ساليناس غارسيا أن ظروف الجفاف الحاد هذا الصيف. أدت إلى تجفيف النهر تماماً في معظم الأماكن، مما كشف عن آثار جديدة في المتنزه.

وقالت إن معظم الآثار التي اكتُشِفَت أخيراً في مواقع مختلفة من النهر في الحديقة تعود إلى ديناصور من نوع أكروكانثوصور. وهو من وحشيات الأرجل ويمكن أن يبلغ طوله خمسة أمتار ووزنه سبعة أطنان.

وتعود آثار أخرى إلى ديناصورات من نوع سوروبوسيدون التي يمكن أن يصل طولها برقبتها الطويلة إلى 18 متراً. ووزنها إلى 44 طناً عند بلوغها.

وأشارت غارسيا إلى أن تاريخ آثار الديناصورات في المتنزه يعود إلى 113 مليون سنة.