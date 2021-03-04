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أمريكا: الغوريلا أول حيوان يتلقى لقاح كورونا في العالم

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أمريكا: الغوريلا أول حيوان يتلقى لقاح كورونا في العالم
بقلم نسرين محفوف

ذكر موقع “INSIDER” الأمريكي أن الغوريلا هي أول حيوان تلقى تطعيم كورونا في حديقة حيوان سان دييجو.

وتم إعطاء العديد من القردة الكبيرة لقاحات تجريبية لكورونا، لتصبح أول حيوانات تتلقى لقاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية وعالمياً.

وبدأت الغوريلا البالغة 49 عامًا والتي تدعى وينستون في السعال بعد اكتشاف إصابة المتخصصين في رعاية الحياة البرية بكورونا.

وطورت شركة الأدوية البيطرية Zoetis لقاحًا تجريبيًا، وفقًا لما ذكرته ناشيونال جيوجرافيك، والذي لم يتم تصنيعه وغير مناسب للاستخدام البشري.

وقال رئيس تحالف سان دييجو للحيوانات البرية إنه يأمل أن يساعد الوباء الناس على إدراك الترابط بين البشر والطبيعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=967086

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