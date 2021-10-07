أمريكا: القبض على مشتبه به في إطلاق نار بإحدى مدارس تكساس

أعلنت شرطة مدينة أرلنجتون بولاية تكساس الأمريكية القبض على طالب يبلغ من العمر 18 عاما. مشتبه به في إطلاق النار بإحدى مدارس الولاية في وقت سابق اليوم، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص.

وجاء في بيان الشرطة على تويتر “تم القبض على المشتبه به دون وقوع حوادث. ووجهت إليه تهم متعددة بالاعتداء المسلح”.

وأضافت “تم التعرف المشتبه بإطلاقه النار، وتبين أنه يبلغ من العمر 18 عامًا. واسمه تيموثى سيمبكنز، والذي فر من مكان الحادث في سيارة”.

للتذكير قالت الشرطة الأمريكية، أوائل شهر أكتوبر الجاري إن أكثر من شخص. أصيب في حادث إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة هيوستن التابعة لولاية تكساس.

ووفق وسائل إعلام أمريكية، أوضحت الشرطة، أنها تمكنت من ضبط شخص مشتبه فيه. لافتة إلى أن قواتها تبحث عن مشتبهين آخرين فى حادث إطلاق النار.