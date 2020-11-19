أمريكا الوسطى: إعصار مدمر يودي بحياة 30 ألف شخص

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أمريكا الوسطى: إعصار مدمر يودي بحياة 30 ألف شخص
بقلم نسرين محفوف

أسفر إعصار “إيوتا”، الذي اجتاح أمريكا الوسطى، بكاليفورنيا عن مصرع أكثر من 30 ألف شخص، في حصيلة أولية مع بدء انحساره.

واضطر عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم بعد أن ضرب إعصار إيوتا نيكاراغوا والبلدان المجاورة.

وبحسب موقع شبكة بي بي سي البريطانية، فإن استمرار هطول الأمطار واحتمال حدوث فيضانات وانهيارات طينية زاد من مخاوف السكان.

وسُجلت حالات وفاة في نيكاراغوا وهندوراس وكولومبيا وبنما والسلفادور، فيما توجه مئات الآلاف إلى ملاجئ المنطقة.

ويعد أيوتا أقوى إعصار في المحيط الأطلسي هذا العام، وهو الإعصار الثاني فقط من الفئة الخامسة الذي حدث في نوفمبر.

وضربت رياح بقوة 257 كم/ ساعة مناطق لا تزال تتعافى من إيوتا.


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