أمريكا: انقطاع الكهرباء في نيوجيرزي بسبب سمكة !

قال مسؤولون إن انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرزي. قبل أسبوع كان بسبب مجرم غير متوقع- سمكة أسقطها فيما يبدو طائر على محول.

وقالت شرطة سايرفيل إن عمال شركة نيوجيرزي المركزية للطاقة والضوء. الذين كانوا يعملون على استعادة التيار الكهربائي في 12 أغسطس، وجدوا سمكة على المحول.

وقالت الشرطة في منشور طريف على صفحتها على فيسبوك: “نحن نخمن أن طائرا أسقطها وهو يحلق فوقنا”.

وأضافت أن المشتبه به “شوهد خر مرة وهو يطير جنوبا”. وحثت القراء على عدم محاولة القبض عليه لأنه “على الرغم من أنه لا يعتقد أنه مسلح، إلا أنه لا يزال خطيرا للغاية”.