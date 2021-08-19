أمريكا: بايدن يعلن استخدام سلطته الفيدرالية لتطعيم غير الملقحين

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إجراءات لفرض أخذ لقاح كورونا لغير الملقحين مستخدما سلطته الفيدرالية. وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية.

وقال بايدن عن إجراءات مكافحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة. “لن نقف متفرجين أمام حكام الولايات الذين يمتنعون عن حماية أطفال المدارس”. واعتبر رفض البعض ارتداء الكمامات في المدارس “أمراً خاطئاً” ورفض “تسييس” هذه القضية.

ووجه الرئيس الأمريكي لوزارة التعليم باتخاذ كل التدابير لحماية الأطفال في المدارس، وقال “علينا التحقق من ارتدائهم الكمامات”.

وأفاد الرئيس الأمريكي أن هناك نحو 85 مليون شخص مؤهلون لأخذ التطعيمات لكنهم لم يفعلوا ذلك. وقال “إننا ما زلنا فى وباء من غير الملقحين”، لكنه أشار إلى أن أعداد المتلقين للقاحات في ازدياد.

ووجه رسالة إلى من لم يتلقوا لقاحات “من فضلكم! قوموا بذلك من أجلكم. من أجل من تحبون، ومجتمعاتكم، وجيرانكم. معا سوف ننجز هذه المهمة”.

وأكد أنه وجه بالتطعيم الإلزامي للعاملين في المكاتب الحكومية والعسكريين. كما أشار إلى ضرورة تلقي الأشخاص العاملين في دور رعاية المسنين التطعيمات، وإلا ستفقد هذه المراكز منافع صحية فيدرالية.