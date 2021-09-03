أمريكا: بايدن يعلن حالة الطوارئ بنيويورك ونيوجيرسى بسبب إعصار إيدا المدمر

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطواريء في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي. وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية للمتضررين ومعالجة الدمار الذي خلفه إعصار “إيدا”.

وذكر البيت الأبيض، أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة. أن الرئيس جو بايدن أعلن حالة الطواريء في نيويورك ونيوجيرسي. ووجه بتقديم المساعدة الفيدرالية جراء الضرر الذي حل بسبب الإعصار.

وأضاف أن هذا الإعلان يخول وزارة الأمن الداخلي، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء (FEMA). من أجل تنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث.

وكانت الفيضانات المفاجئة قد تسببت في مقتل 44 شخصا على الأقل في أربع ولايات شمالية شرقية. بما في ذلك نيوجيرسي، حيث تسبب إعصار إيدا في هطول أمطار غزيرة.