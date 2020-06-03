أمريكا تؤكد.. السعودية وروسيا ستلتزمان بخفض إنتاج الخام

أكدت، اليوم الأربعاء، أمريكا أن كبار منتجي النفط مثل السعودية وروسيا سيلتزمون بتعهداتهم بخفض إنتاج الخام.

وقال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى قبيل اجتماع مرتقب لمجموعة أوبك+ هذا الأسبوع أن كبار منتجي النفط مثل السعودية وروسيا سيلتزمون بتعهداتهم بخفض إنتاج الخام ولن يلحقوا الضرر بالاقتصاد العالمي عبر تغيير المسار.

كما أشار في تصريح نقلته وكالة “رويترز”, “نثق في أن كبار منتجي النفط لن يعودوا إلى سياسات تعوق تعافي منظم وسريع من هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة”.