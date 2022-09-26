أمريكا تبحث إمكانية التعاون في ولايتي جيجل وبجاية

زارت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر اليزابيث مور أوبين، ولايتي بجاية وجيجل.

وحسب بيان للسفارة، إلتقت أوبين، بالواليين كمال الدين كربوش وأحمد ميغيلاتي. وناقشت السفيرة، مع كل من كربوش وميغيلاتي، الإمكانات الكبيرة للتعاون بين الولايات المتحدة والجزائر في ولايتيهما.

وخلال زيارتها لولاية بجاية، استمتعت السفيرة بمناظرها الخلابة. حيث غردت السفيرة “من المنظر المذهل للبحر الأبيض المتوسط ​​في كاب كربون. إلى تاريخ العلم والثقافة في القصبة وساحة جيدون إلى الآيس كريم الرائع عند. Da Ali Bou La Glace. لم تخيب بجاية آمال السفيرة أوبين بتاتا. أي ولاية أخرى يجب أن تزورها السفيرة في رايكم؟”.