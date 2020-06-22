أمريكا تتبرع للجزائر بـ 4 آلاف اختبار للكشف عن كورونا

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الإثنين، عن تبرع بلادها بـ 4 آلاف اختبار للكشف عن كورونا.

وكتبت السفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية بفيسبوك “نحن فخورون بالتبرع بعدة اختبار كوفيد-19 صالحة لأربعة آلاف شخص للشعب الجزائري عن طريق المنظمة الدولية للطاقة الذرية”.

وأشارت السفارة أن الولايات المتحدة تقود العالم في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية.

وأوضحت السفارة الأمريكية، أن قيمة هذه التبرعات الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة ومواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى شركات أمريكية لمواجهة الأزمة العالمية وصلت إلى 11 مليار دولار أمريكي.