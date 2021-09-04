أمريكا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من “كورونا”

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا. حيث ارتفع إجمالي الإصابات بها إلى 39 مليونا و852 ألفا و576 حالة. بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 647 ألفا و593 حالة.

وحسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن جامعة “جونز هوبكنز” البحثية اليوم السبت، فقد احتلت الهند المرتبة الثانية. من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 32 مليونا و945 ألفا و907 حالات. كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 440 ألفًا و225 حالة.