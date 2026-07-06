أمريكا تتطلع إلى تعزيز تعاونها مع الجزائر

هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجزائر قيادةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ64 لعيد الاستقلال، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر في مختلف المجالات.

وقدم الوزير، بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أحر التهاني إلى حكومة وشعب الجزائر بمناسبة عيد الاستقلال.

وقال الوزير، حسب ما نشرته السفارة الأمريكية بالجزائر، إنّ العلاقات الثنائية بين بلدينا، حققت خلال العام الماضي، تقدمًا كبيرًا في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية.

وختم الوزير بالتعبير عن تطلع بلاده، إلى تعزيز التعاون مع الجزائر، وتحقيق ازدهار أكبر لكلا البلدين.