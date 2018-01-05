أمريكا تتوصل إلى علاج العمى الوراثي

يعتبر دواء “LUXTURNA” ، المكتشف حديثا في أمريكا، كأغلى دواء في العالم، تم اكتشافه من قبل شركة “سبارك تيرابوتيك”

وذلك من أجل علاج مرض العمى الوراثي.

ونشرت صحيفة “الإنديباندت” البريطانية اليوم، أن الدواء المكتشف وصل سعره في بلد المنشأ إلى 245 ألف دولار للعين الواحدة.

وأضافت الصحيفة، أنّ الدواء يعتمد طريقة العلاج الجيني لمرضى العمى الوراثي النادر.

حيث تشير إحصائيات الشركة المنتجة إلى إصابة قرابة 3 ألاف بهذا المرض في أمريكا فقط.

كما يعتبر هذا النوع من الدواء أول علاج جيني سيتم مصادقته من قبل الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء.

محمد برمكي