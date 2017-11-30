توعّدت أمريكا النظام الكوري الشمالي بالتدمير الكلي في حالة اندلاع حرب.

ودعت سفيرة الولايات المتحدة “نيكي هايلي”، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بأنه سيدمر بالكامل في حالة اندلعت حرب

واعتبرت أن كوريا الشمالية اختارت العدوان بدل من السلم، وذلك خلال إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

كما وعدت واشنطن بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يونغ

ودعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الصين إلى الإمتناع عن تزويد كوريا الشمالية بالنفط .

للإشارة، كانت واشنطن قد أعلنت بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات، رغبتها في فرض عقوبات جديدة على بيونغ يونغ