أمريكا تجري أول تجربة على البشر.. 3 متطوعين للقاح الجديد ضد كورونا

تم إجراء أولى التجارب السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 3 متطوعين.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، شمر المتطوعون الثلاثة على سواعدهم لتلقي اللقاح التجريبي، وهم رجلان يبلغان من العمر 46 و25 عاما، وسيدة عمرها 43 عاما.

وتلقى المتطوعون جرعات متفاوتة من اللقاح الجديد لاختبار قوة الدواء، وسيجري فحصهم للكشف عن الآثار الجانبية المحتملة، وسيتم فحص دمهم لمعرفة قدرة اللقاح على تنشيط عمل أجهزتهم المناعية.

وقال المتطوعون الثلاثة، أنهم بادروا بالتطوع على أمل حماية أنفسهم، ويعون جيدا أنهم يقومون بدور صغير من بحث سيستمر 18 شهرا قبل الحصول على عينة لقاح ناجحة.

وقالت السيدة المتطوعة، في مقابلة تلفزيونية، إنها ستكون مضطرة إلى تسجيل درجة حرارتها يوميا ورصد الأعراض والآثار الجانبية، وستجري عملية لمراقبتها على مدى 14 شهرا.