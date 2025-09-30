أمريكا تحذر من أواني الألومنيوم والنحاس !

حذرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، من خطورة أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم أو النحاس أو تلك المعاد تدويرها من مواد رديئة الجودة. بعدما أظهرت اختبارات حديثة أنها قد تتسبب في تسرب مادة الرصاص السامة إلى الطعام. مما يزيد خطر الإصابة بالسرطان واضطراب طيف التوحد وأمراض خطيرة أخرى.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن بعض هذه الأواني تحتوي على الرصاص الذي يتسرب إلى الطعام أثناء الطهي. مؤكدة أن حتى المستويات المنخفضة منه تشكل خطراً كبيراً. ولا يوجد أي حد آمن للتعرض له، خصوصاً لدى الأطفال والأجنة الذين يعدون الأكثر عرضة للتسمم.

كما شددت الإدارة على ضرورة منع استخدام الرصاص في جميع المنتجات التي تلامس الطعام.

وأشارت الأبحاث إلى أن التعرض المزمن للرصاص يرتبط بضعف القدرة على التعلم. واضطراب طيف التوحد، ومشكلات في الجهاز العصبي. إلى جانب أمراض الكلى والقلب وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

أما أعراض التسمم فتتراوح بين صعوبة التركيز وانخفاض مستوى الذكاء عند التعرض لمستويات منخفضة. وصولاً إلى آلام البطن والقيء والتشنجات والإغماء عند المستويات المرتفعة.