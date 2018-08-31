أمريكا تحذر مواطنيها التوجه نحو كوريا الشمالية

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أمريكا تحذر مواطنيها التوجه نحو كوريا الشمالية
بقلم عبد الرزاق.أ

حذرت الولايات المتحدة مواطنيها السفر نحو الأراضي كوريا الشمالية وهذا لسلامتهم خاصة بعد وفاة المواطن الأمريكي “أوتو  وارمبير” بعد احتجازه من قبل السلطات بيونغ يانغ.

حيث تم إعتقال المواطن الأمريكي عام 2016 بعد اتهامه من طرف بيونغ يانغ لمحاولة حصوله على لافتة دعائية خلال فترة سفريته داخل الفندق هناك.

و بعد إطلاق سراحه وعودته، توفى”أوتو  وارمبير” في أمريكا .

وتفاديا لعمليات الإعتقال و التهديد التي تقيمه كوريا الشمالية على المواطنين الأمريكيين.

ستتخذ السلطات الأمريكية إجراءات عقابية قضائية ضد كل من يسافر نحو كوريا الشمالية.

مع إلغاء جوازاتهم السفرية .


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