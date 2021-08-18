أمريكا تحقق في العثور على بقايا بشرية بطائرة أقلعت من أفغانستان لقطر
بقلم نسرين محفوف
أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، أن القوة الجوية الأمريكية فتحت تحقيقا. بعد العثور على بقايا بشرية داخل حجرة العجلات لطائرة عسكرية أقلعت من أفغانستان لقطر.
ولقي 3 أفغان مصرعهم، نتيجة سقوطهم بعد أن تعلقوا بعجلات طائرة أثناء مغادرتها مطار كابول. كما أفادت تقارير إعلامية بمقتل 5 أشخاص على الأقل بسبب الفوضى التي شهدها مطار كابل. نتيجة التدافع على الطائرات المرابطة في المطار لإجلاء الرعايا الأجانب من أفغانستان.
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