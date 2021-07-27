أمريكا تدعم تونس بمليون لتر من الأكسجين

دعمت الولايات المتحدة الأمريكية، تونس، بمليون لتر من الأكسجين، لمساعدتها في مواجهة الوضعية الصحية المتدهورة في البلاد، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسلمت تونس، أمس الاثنين، 310 أسطوانات تحتوي على مليون لتر من الأكسجين قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية أن طائرة عسكرية تونسية نقلت هذه المساعدات أمس من الولايات المتحدة إلى مطار “تونس قرطاج”.

وأكدت الرئاسة، إن الجيش التونسي سيتولى توزيع هذه الأسطوانات من الأكسجين فورا على عدة مؤسسات طبية في مناطق مختلفة من البلاد، شاكرة السلطات الأمريكية على هذه اللفتة التضامنية.