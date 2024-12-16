أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا

طلبت وزارة الخارجية الأميركية، من مواطنيها مغادرة سوريا، نتيجة لما وصفته بـ”الوضع الأمني المتقلّب” واستمرار الصراع المسلّح” في البلاد، وهذا تزامنا مع سماح الولايات المتحدة الأمريكية برفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة في واشنطن.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها اليوم الإثنين، “لا يزال الوضع الأمني ​​في سوريا متقلباً وغير قابل للتنبؤ به. مع وجود صراع مسلح وإرهاب في جميع أرجاء البلاد، يجب على المواطنين الأميركيين مغادرة سوريا إذا أمكن. وعلى المواطنين الأميركيين غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة”.

وأوضحت أن السفارة الأميركية في دمشق “علّقت عملياتها في عام 2012 ولم تعد الحكومة الأميركية. قادرة على تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأميركيين في سوريا ويتعين على الأميركيين. الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة لمغادرة سوريا، الاتصال بالسفارة الأميركية في البلد الذي يخططون لدخوله”.

ودعت المواطنين الأميركيين الراغبين في مغادرة سوريا عبر الحدود الأردنية، بدخول الأردن عبر منفذ “نصيب - جابر” الحدودي. بين البلدين، قائلة إنه “مفتوح حالياً”.

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