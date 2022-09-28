أمريكا تدعو مواطنيها مغادرة روسيا

دعت السفارة الأمريكية لدى موسكو مواطنيها الموجودين في الأراضي الروسية بمغادرة موسكو بسرعة، محذرة من احتمال احتجازهم في حالة مشاركتهم في الاحتجاجات.

وجاء في بيان السفارة، اليوم الأربعاء، أنه يجب على المواطنين الأمريكيين عدم زيارة موسكو.

أما المقيمين أو المسافرين فيها فيجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية على الفور.

كما حذرت السفارة الأمريكية من أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية الأمريكية المزدوجة يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا، الأمر الذي سيحظر خروج هؤلاء المواطنين من موسكو.

وفي الوقت ذاته أشارت السفارة إلى أن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير في روسيا غير مضمون.

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