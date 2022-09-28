أمريكا تدعو مواطنيها مغادرة روسيا
دعت السفارة الأمريكية لدى موسكو مواطنيها الموجودين في الأراضي الروسية بمغادرة موسكو بسرعة، محذرة من احتمال احتجازهم في حالة مشاركتهم في الاحتجاجات.
وجاء في بيان السفارة، اليوم الأربعاء، أنه يجب على المواطنين الأمريكيين عدم زيارة موسكو.
أما المقيمين أو المسافرين فيها فيجب عليهم مغادرة الأراضي الروسية على الفور.
كما حذرت السفارة الأمريكية من أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية الأمريكية المزدوجة يمكن تجنيدهم في إطار التعبئة الجزئية في روسيا، الأمر الذي سيحظر خروج هؤلاء المواطنين من موسكو.
وفي الوقت ذاته أشارت السفارة إلى أن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير في روسيا غير مضمون.
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روسيا توقف إمدادات الغاز إلى الصين
كما أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أن إمدادات الوقود عبر هذا المسار ستتوقف في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري. وذلك لإجراء عمليات صيانة مخطط لها مسبقا.
وأضافت الشركة الروسية أنه تجري مرتين في السنة، في الخريف والربيع، أعمال الصيانة لمعدات خط الأنابيب “قوة سيبيريا”.
“قوة سيبيريا” هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي الروسي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين. وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.
وحاليا تبحث موسكو وبكين مسألة بناء خط جديد “قوة سيبيريا-2″، وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الغاز الروسي في الصين.
روسيا تحذر من عواقب تزويد كييف بصواريخ بالستية
كما حذّر سفير روسيا لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، من إمداد كييف بصواريخ أمريكية مداها 300 كم، معتبرا ذالك الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
وفي هذا السياق،أضاف السفير الروسي أنه إذا حصلت كييف على مثل هذه الأسلحة من الولايات المتحدة، فإن المدن الروسية الكبرى والبنية التحتية الصناعية وقطاع النقل في روسيا، ستتعرض لتهديد مباشر.
كما أكد ذات المتحدث، أن مثل هذا السيناريو سيعني انخراطا مباشرا للولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع روسيا.
وأن القوات الأوكرانية تنتهك باستمرار قواعد القانون الإنساني حتى في الأراضي التي تعتبرها كييف جزءا من أوكرانيا.