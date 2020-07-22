أمريكا تدفع 1.95 مليار دولار لشركة “فايزر” و”بايو.ان.تك” لشراء لقاح كورونا

قالت شركتا “فايزر” للدواء و”بايو.إن.تك” الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، إنهما ستحصلان على 1.95 مليار دولار من الحكومة الأمريكية لإنتاج وتسليم 100 مليون جرعة من لقاحهما المقترح لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الدفاع نقلا عن وكالة رويترز ، إن الاتفاق يسمح للحكومة الأمريكية بالحصول على 500 مليون جرعة إضافية.

ووافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على إنفاق مليارات الدولارات لتطوير وشراء لقاح محتمل.

وأطلقت الحكومة ”عملية الإنجاز السريع“ وهو برنامج مشترك بين الوزارتين لتسريع تصنيع اللقاحات والأدوية ووسائل تشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

وهناك أكثر من 150 لقاحا لفيروس كورونا تعتمد على تقنيات متنوعة يجري تطويرها عالميا بينها نحو عشرين في مرحلة التجارب السريرية.

ووقعت الحكومة اتفاقات مع شركات الدواء لضمان الحصول على لقاحات مرشحة مختلفة.

ويعتبر اللقاح المرشح من فايزر وبايو.إن.تك هو من بين اللقاحات المزمع تجربتها ضمن اختبار واسع.

وأظهر اللقاح نتائج مبشرة في مرحلة مبكرة أجريت بدراسات صغيرة على البشر.

وستسلم فايزر الجرعات عند حصول المنتج على تصريح بالاستخدام الطارئ أو ترخيص من إدارة الأغذية والدواء الأمريكية بعد استيفاء معايير السلامة والفاعلية في تجربة سريرية واسعة بالمرحلة الثالثة.

وقالت الشركتان إنهما تتوقعان أن تكونا في وضع استعداد لطلب شكل ما من أشكال الترخيص في وقت مبكر في أكتوبر إذا نجحت الدراسات الجارية.

وتتوقع فايزر وبايو.إن.تك حاليا تصنيع ما يصل إلى 100 مليون جرعة عالميا بحلول نهاية 2020 وربما أكثر من 1.3 مليون جرعة بنهاية 2021.

وارتفعت أسهم فايزر أربعة بالمائة فيما قفزت أسهم بايو.إن.تك المدرجة بالولايات المتحدة بنحو ستة بالمائة قبل الإغلاق.