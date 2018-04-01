أمريكا ترفع أسعار الرسوم على جوازات السفر إلى 35 دولار

رفعت السلطات الأمريكية رسوم جوازات السفر للمواطنين الأمريكيين من 25 إلى 35 دولار إعتبارا من 2 أفريل 2018.

حيث اصدرت الخارجية الأمريكية أمس إشعارا يجري بموجبه رفع رسوم جوازات السفر.

وتطبق رسوم إستصدار جوازات السفر على طالبي جواز سفر أمريكي بإستخدام الإستمارة دي أس 11 مثل المتقدمين بالطلب لأول مرة.

الذين تفوق أعمارهم 16 سنة الأطفال دون سن 16 والذين يتقدمون بطلب جديد بعد الإبلاغ عن فقدان أو سرقة جواز سفرهم السابق.

وأشارت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر في بيانها أن هذه الزيادة في الأسعار تهدف إلى تغطية التكاليف المتزايدة لمعالجة طلبات جوازات السفر.

كما وضعت السفارة الموقع الإلكتروني لمكتب الشؤون القنصلية في خدمة كل من يريد التطلع على معلومات إضافية بخصوص هذه الرسوم،

travel.state.gov وكذلك موقع السفارة الأمريكية في الجزائرdz.usembassy.gov.