أمريكا ترفع عقوباتها عن روسيا والاتحاد الأوروبي يدرس تخفيفها

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة، والأغذية، والبذور، والأدوية، والمعدات الطبية من روسيا.

وأضافت أنها رفعت العقوبات عن مصرف “ألفا بانك” الروسي في كازاخستان، وشركة “غازبروم غرمانيا” في ألمانيا.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن بعض الروس.

ووفقا لمحامين أوروبيين، فإن بعض العقوبات لها أساس قانوني ضعيف.

طالع أيضا:

روسيا: ردنا على العقوبات الغربية قد يكون مؤلما جدا