أمريكا ترفع عقوباتها عن روسيا والاتحاد الأوروبي يدرس تخفيفها
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة، والأغذية، والبذور، والأدوية، والمعدات الطبية من روسيا.
وأضافت أنها رفعت العقوبات عن مصرف “ألفا بانك” الروسي في كازاخستان، وشركة “غازبروم غرمانيا” في ألمانيا.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن بعض الروس.
ووفقا لمحامين أوروبيين، فإن بعض العقوبات لها أساس قانوني ضعيف.
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روسيا: ردنا على العقوبات الغربية قد يكون مؤلما جدا
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الخطوات التي ستتخذها موسكو ردا على العقوبات الغربية ضدها قد تكون مؤلمة جدا.
وحسب قناة روسيا اليوم الإخبارية، صرح مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الخارجية الروسية دميتري بيريتشيفسكي. أن الجانب الروسي لم يتخذ بعد إجراءاته بكامل قوته.
وأضاف بيريتشيفسكي أن بلاده تحتفظ بالحق في تشديد إجراءاتها الخاصة. والحكومة الروسية تدرس الخطوات في هذا الشأن.
للإشارة فإن الدول الغربية فرضت مجموعة من العقوبات على روسيا. على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فيفري الماضي.